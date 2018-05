China cria nova ferramenta de monitoramento de liquidez O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) criou uma nova ferramenta de tempo real para monitorar as condições de liquidez do sistema interbancário. A medida foi tomada logo após uma crise de escassez de liquidez no setor, que havia levado as taxas de juros interbancárias para fortes altas.