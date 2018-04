China critica aumento de tarifa de importação no País A China critica a decisão brasileira de elevar as tarifas de importação para têxteis e calçados. Na quarta-feira, o Brasil anunciou que, para frear a entrada de produtos chineses, iria aumentar de 20% para 35% as taxas contra esses produtos. A proposta ainda será debatida com os demais membros do Mercosul. Mas para as autoridades de Pequim, a medida foi recebida com grande insatisfação e surpresa. "Isso não será nada bom", alertou um diplomata chinês responsável pelas relações com o Brasil. Fontes no alto escalão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior admitem que os chineses já alertaram nos últimos meses que as atitudes do Brasil de limitar o comércio poderiam ter efeitos negativos para as relações entre os países e insinuaram que também poderiam tomar medidas relativas à soja ou compra de aviões. "Isso certamente nos vai afetar", afirmou um dos principais negociadores comerciais da China na Europa sobre as novas tarifas. Segundo ele, Pequim deverá consultar o governo brasileiro para debater o assunto nos próximos dias. Legalmente, porém, não há nada que impeça o Brasil elevar as tarifas. Isso porque o País tem o direito de aumentar as taxas até um nível dentro do compromisso do País na Organização Mundial do Comércio (OMC). Em média, as tarifas de importação aplicadas no País estão em cerca de 12,5%. Em seus compromissos na OMC, porém, o Brasil registrou apenas 35%, o que lhe dá espaço para elevar as barreiras caso avalie que seja necessário. Mas politicamente a atitude pode dar um sinal negativo. Na entidade máxima do comércio, o espaço que o Brasil conta para elevar suas tarifas é um dos pontos que Estados Unidos e Europa querem eliminar com as atuais negociações da Rodada Doha. Segundo os países ricos, esse espaço gera incertezas entre os exportadores. Para o Brasil, esse espaço é fundamental para a adoção de políticas industriais.