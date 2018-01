China critica perda do status de economia de mercado A China criticou hoje a proposta apresentada recentemente no Senado dos Estados Unidos para retirar do país o status de economia de mercado. Segundo o governo chinês, a proposta lançada na semana passada prejudica a cooperação comercial e econômica entre os dois países. O status de economia de mercado foi garantido por Washington a Pequim em 2000. A China precisava deste reconhecimento de todos os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) para poder ingressar nela, o que conseguiu em novembro de 2001 após árduas negociações. "Práticas comerciais injustas" Os EUA alegam que a retirada do status se deve a "práticas comerciais injustas" da China. Empresas exportadoras e o governo norte-americano se queixam que a China mantém o yuan, sua moeda nacional, artificialmente baixo, para conseguir uma balança comercial favorável com seus principais parceiros comerciais. No caso norte-americano, o déficit comercial com o gigante asiático chegou a US$ 200 bilhões em 2005. O porta-voz de Relações Exteriores da China, Liu Jianchao, mais uma vez respondeu hoje às acusações sobre a baixa taxa de câmbio do yuan em relação ao dólar. Ele ressaltou que o objetivo da China não é exportar mais do que importa, mas "obter um equilíbrio no intercâmbio comercial de serviços e produtos." Pequim garante que está em processo de liberalização do yuan, mas que o fará gradualmente, sem medidas drásticas.