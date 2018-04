China desmente que tenha fechado acordo sobre minério O vice-presidente da Associação do Ferro e do Aço da China (Cisa, na sigla em inglês), Luo Bingsheng, descartou os rumores de que as negociações de preço do minério de ferro entre a China e as mineradoras globais estejam próximas de uma solução, ou que sigilosamente tenha sido fechado um acordo. As conversas ainda estão em andamento, afirmou Bingsheng, nesta sexta-feira.