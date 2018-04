China deve bater EUA em venda de carros

A China ameaça tirar a liderança global dos EUA em venda de veículos novos, depois de ter comercializado mais de 6 milhões de carros e caminhões no primeiro semestre, num momento em que o líder tradicional luta com declínios históricos no setor. As vendas de veículos na China cresceram 36,5% em junho sobre igual mês do ano passado, segundo a Associação de Fabricantes de Veículos do país. As vendas no mês atingiram 1,14 milhão, elevando o total de unidades vendidas no primeiro semestre a 6,09 milhões de veículos, um aumento de 17,7% sobre o mesmo período do ano passado.