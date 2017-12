China deve elevar juros na próxima semana, diz jornal As notícias de que a China aumentará as taxas de juros no início da próxima semana pesaram no humor dos investidores nos mercados da Europa, de acordo com a agência Dow Jones. Segundo informações do South China Morning Post, retransmitidas em matéria do site aberto da CBSMarketWatch, as autoridades chinesas decidiram, em reunião emergencial na quarta-feira, que elevarão as taxas de juros para empréstimo em 0,5 ponto porcentual. A taxa de empréstimo de um ano na China está atualmente em 5,31% e a taxa para depósito, em 1,98%. As autoridades também teriam estudado a possibilidade de elevar essa taxa para depósito em 0,25 ponto porcentual. As decisões entrariam em vigor após o feriado prolongado da próxima semana. Os mercados chineses não vão funcionar durante toda a próxima semana, em razão das celebrações iniciadas com o Dia do Trabalho.