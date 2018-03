China deve liberar verbas para estímulo até final de 2010

O governo prometeu retirar essa quantia dos cofres públicos para ajudar um programa mais amplo de 4 trilhões de iuans, considerado essencial para que o país mais populoso do mundo evitasse os piores efeitos da recente crise financeira global.

A promessa de não recuar nos gastos assumidos serve para tranquilizar os mercados, preocupado de que restrições no mercado imobiliário e no crédito reduzissem o ritmo de crescimento, que foi de 8,9 por cento (taxa anualizada) no terceiro trimestre.

Zhang Shaouchun, vice-ministro de Finanças, disse a jornalistas que o gasto efetivo em 2009 irá superar ligeiramente o plano original, que era de 487,5 bilhões de iuans, depois da liberação de 104 bilhões de iuans para o pacote de estímulo fiscal no final de 2008.

Isso pode significar um gasto inferior aos 588,5 bilhões de iuans no ano que vem, conforme originalmente planejado, mas a quantia total de gastos dos cofres centrais continuará sendo a mesma, disse ele.

"Não há mudança com relação ao 1,18 trilhão de iuans no plano de gastos públicos," disse Zhang em entrevista coletiva.

Pequim promete manter sua política fiscal proativa e liberalizar adequadamente a política monetária em 2010, algo que Zhang reiterou.