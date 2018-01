China deve ter o crescimento mais fraco em 25 anos

PEQUIM - A principal agência de planejamento da China anunciou nesta terça-feira que o país provavelmente teve um crescimento de cerca de 7% em 2015 e criou 13 milhões de novas vagas de trabalho. Ainda assim, um crescimento de 7% seria o mais baixo em 25 anos, com a demanda fraca interna e externa, o excesso de capacidade industrial e a fraqueza dos investimentos pesando sobre a economia.

De acordo com o porta-voz da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, Li Pumin, a China alcançou suas principais metas econômicas em 2015. As declarações de Li foram feitas no momento em que nova queda dos mercados acionários chineses e forte recuo do yuan provocaram preocupações entre investidores sobre as condições da segunda maior economia do mundo, embora haja poucas evidências de que tenham se deteriorado com força nas últimas semanas.

Na próxima semana, serão divulgados os dados oficiais referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2015. Alguns observadores acreditam que os níveis reais de crescimento já são muito mais fracos do que os números do governo sugerem, reforçando as expectativas de que a China terá que adotar mais medidas de suporte este ano.