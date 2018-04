China diz que flexibilizará câmbio em reunião do FMI O Governo da China se comprometeu neste sábado a adotar gradualmente maior flexibilidade cambial em uma declaração no marco das reuniões multilaterais realizadas no Fundo Monetário Internacional (FMI). A declaração é parte do primeiro relatório sobre o avanço dessas conversas, apresentado hoje ao Comitê Monetário e Financeiro Internacional (IMFC), o órgão que dirige a estratégia do FMI. Durante os últimos meses o pessoal do Fundo se reuniu de forma bilateral com as autoridades chinesas, americanas, européias, japonesas e sauditas, em uma tentativa de resolver os desequilíbrios mundiais na balança exterior, que são uma das maiores ameaças ao bom desempenho da economia. Em entrevista coletiva após a reunião do IMFC, o diretor-gerente do FMI, Rodrigo de Rato, constatou que os desajustes diminuíram nos últimos meses, mas ainda "são amplos". Na declaração, os participantes das consultas detalharam as medidas que se comprometem a tomar para resolver o problema. A China prometeu um aumento "gradual" da flexibilidade de sua taxa de câmbio "com atenção ao valor de uma cesta de moedas". Embora o yuan tenha se valorizado 7% em termos nominais desde julho de 2005 em relação ao dólar, não alteração sua cotação em relação a outras divisas. Rato pediu à China que deixe sua moeda se valorizar frente ao euro, que está em cotações máximas em relação ao iene e ao dólar. Pressão O grupo dos países mais ricos do mundo (G7) - composto pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido - reiterou nesta sexta-feira a pressão sobre a China para que flexibilize sua taxa de câmbio. "Nas economias emergentes com grandes e crescentes superávits em conta corrente, especialmente na China, é desejável que suas taxas de câmbio efetivo se movimentem, de modo que promovam os ajustes necessários", declarou o G7 em seu comunicado. Os EUA, especialmente, pressionam a China para que permita a valorização do yuan, pois suas empresas se queixam que um valor artificialmente baixo da divisa chinesa barateia as exportações do país asiático. Outro assunto principal da reunião do IMFC foi a redistribuição do voto no Fundo. O Comitê afirmou em seu comunicado final que existe um consenso "amplo" a favor de uma alta dos votos básicos, que os 185 países-membros recebem por igual e portanto são de especial importância para as nações pobres. Mais complicada é a definição de uma nova fórmula para a repartição do poder. "Esta reforma deveria resultar em maiores proporções (de voto) para as economias dinâmicas, muitas das quais são mercados emergentes, cujo peso e papel na economia mundial aumentaram", assinalou o documento. Esta linguagem tinha sido proposta por Rato e sua adoção pelo principal órgão assessor do Fundo supõe um "respaldo político", segundo disse o diretor-gerente a um pequeno grupo de jornalistas. O secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, pediu "ações ousadas para aumentar o voto de países emergentes dinâmicos". Com a nova frase pretende-se favorecer as economias que mais cresceram nas últimas décadas, frente à posição dos países europeus pequenos, que se beneficiam com o sistema atual e são os mais reticentes a mudanças. Equilíbrio Nout Wellink, presidente do banco central da Holanda, disse no IMFC que a redistribuição do voto deveria ser feita de forma "equânime". Wellink insistiu que a nova equação deveria manter o cálculo do PIB com base nos preços de mercado, assim como valorizar a "abertura", dois fatores que o beneficiam. Por outro lado, os países latino-americanos rejeitam ambos os parâmetros. "Tristemente, parece que estamos destinados a uma mudança cosmética que poderia eventualmente ser vendida como um marco na melhora da legitimidade do Fundo", advertiu perante o IMFC a ministra da Economia da Argentina, Felisa Miceli. O ministro da Fazenda brasileiro, Guido Mantega, mencionou como um avanço o fato de que se considere de forma "séria" o uso na nova fórmula do PIB medido com base na paridade de poder de compra (PPP, em inglês), que elimina as distorções causadas pelas diferenças nos níveis de preços. Essa é uma das propostas sobre a mesa, mas os países-membros do FMI ainda estão longe de escolher uma.