China diz que vai limitar excesso de capacidade de produção

O governo chinês reiterou nesta segunda-feira, 19, que vai limitar a aprovação de novos projetos em setores com excesso de capacidade de produção e que reduzirá os empréstimos bancários para projetos não alinhados com a política do governo.

Vários ministérios, incluindo a Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional, principal planejados econômico do país, disseram em um comunicado conjunto que há capacidade excedente nos setores de aço, cimento, painel de vidro, polissilício e equipamentos de energia eólica, segundo informações da agência Dow Jones.