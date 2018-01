China diz ter vencido a guerra contra a gripe avícola A China declarou ganha a guerra contra a gripe avícola. Mas admitiu, nesta terça-feira, que a população do país deve se manter alerta para a possibilidade de novos focos da doença. O ministério da agricultura chinês informou que, nos 49 casos confirmados da enfermidade, os animais foram "exterminados" e as autoridades locais foram instruídas a intensificarem as medidas sanitárias. Há 29 dias não se registram casos da doença no país. Lá, a gripe avícola não atingiu seres humanos.