China e AL estimularão relações econômicas As relações econômicas entre a China e os países da América Latina devem ser estimuladas em breve. Foi essa a decisão tomada pela Associação dos Conselheiros de Economia e Comércio das Embaixadas Latino-americanas (Cecal), que reuniu ontem os conselheiros de 16 países da AL e do Caribe. Segundo o grupo, para que isso aconteça, os contatos com o Ministério de Comércio chinês serão ampliados. Em seu primeiro ano de trabalho, os membros da Cecal tiveram seis reuniões em que mantiveram contatos com personalidades como o subdiretor de relações internacionais do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Exterior (CCPIT), Zhao Zhenge. Também esteve com eles, na última reunião, um dos responsáveis do Departamento de Assuntos da América e Oceania do Ministério de Comércio da China, Shao Dan. "O objetivo é ver as perspectivas e possibilidades do comércio bilateral, assim como compartilhar experiências", disse um dos promotores da associação, o conselheiro econômico e comercial peruano Jorge Chan. Intensificação Em 2006, a Cecal decidiu intensificar os contatos com o Ministério de Comércio e o CCPIT, assim como manter reuniões com altos funcionários das administrações de alfândegas e quarentena da China. O objetivo era adquirir um melhor conhecimento das normativas de exportação e importação. Volume Em 2005, o volume de comércio entre China e América Latina chegou a US$ 50,457 bilhões, um aumento de 26% com relação ao ano anterior, segundo números do Ministério chinês. Os maiores parceiros comerciais latino-americanos da China foram, nesta ordem, Brasil, México, Chile, Argentina, Panamá e Peru.