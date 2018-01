China e Filipinas assinam acordos de 1,1 bilhão de dólares O presidente da China, Hu Jintao, inicia nesta terça-feira uma visita oficial às Filipinas de três dias de duração. Durante a visita, serão assinados acordos bilaterais no valor de 1,1 bilhão de dólares em investimentos locais e empréstimos. Um dos projetos mais importantes é o financiamento da construção via férrea do norte de Manila, no valor de 300 milhões de dólares. Os dois países estão completando 30 anos do estabelecimento de relações diplomáticas.