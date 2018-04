China e Índia se unem para a continuidade de Doha A China e Índia se uniram para exigir dos países ricos que a Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC) respeite suas necessidades de preservar seus pequenos agricultores e garantir a segurança alimentar. Com quase 2,5 bilhões de pessoas juntos, os dois países emitiram um comunicado deixando claro que não aceitarão abrir seus mercados agrícolas e que culpam os governos dos Estados Unidos e União Européia por um eventual fracasso da OMC. A Índia quer 20% de seus produtos agrícolas protegidos e a China não aceita nova abertura de seu mercado pelos próximos dez anos. O comunicado, assinado pelos ministros do Comércio da Índia, Kamal Nath, e da China, Bo Xilai, é também um sinal para o Brasil de que não será fácil convencer os dois gigantes asiáticos a adotarem uma posição de flexibilidade em relação à abertura de seus mercados agrícolas. Brasil, Índia e China são considerados como os pilares do G-20 (grupo de países emergentes). O bloco, porém, não consegue chegar a um acordo sobre o grau de abertura dos países em desenvolvimento. Se Brasil, Argentina e outros querem uma ampla liberalização para exportarem, China e Índia rejeitam novos cortes de tarifas em seus mercados. Como coordenador do G-20, o Itamaraty sabe que precisará atender em parte as demandas de Pequim e de Nova Délhi para que o bloco continue unido. Mas ao mesmo tempo sabe que sem uma flexibilização desses países, dificilmente a Rodada conseguirá ser concluída. Esses mercados ainda são os mais promissores como consumidores de produtos agrícolas, mas o Brasil espera obter um acesso por meio de acordos preferenciais. Culpa Mas os ataques são mesmo contra os países ricos, apontados no comunicado como responsáveis pela falta de avanços nas negociações. "O que está impedindo o progresso na OMC é a falta de movimento dos países ricos em retirar as distorções, causadas pelos enormes subsídios e barreiras a seus mercados", afirma o documento. Além disso, os países apontam que as atuais propostas feitas por Washington e Bruxelas não são suficientes para permitir uma conclusão das negociações. A Rodada foi lançada em 2001, mas até agora não conseguiu ser concluída diante das diferenças entre os países sobre como deve ocorrer a liberalização agrícola. Há uma semana, os ministros do Brasil, Índia, Europa e Estados Unidos se reuniram para tentar destravar o processo, mas não conseguiram sequer tratar do conteúdo das negociações. Nesta quarta, o grupo dos países exportadores de produtos agrícolas (Grupo de Cairns) se reúne no Paquistão para pedir que haja uma ampla liberalização como resultado das negociações. Pequim e Nova Délhi, porém, decidiram deixar claro agora que não vão aceitar um acordo enquanto suas exigências não forem satisfeitas. Proteção Os dois países alegam que, para garantir seu desenvolvimento, precisam da proteção a alguns setores. Segundo eles, essa proteção é fundamental para que possam lidar com a segurança alimentar e o desenvolvimento rural. Na China, as autoridades alegam que quase 800 milhões de pessoas ainda vivem no campo e uma abertura do mercado geraria um êxodo rural que poderia desestabilizar o país. Por ser um membro recente da OMC (ingresso ocorreu há cinco anos), a China não quer abrir mais uma vez seu mercado e pede uma moratória de pelo menos uma década para seus produtos agrícolas. Já a Índia sugere que 20% de seus produtos agrícolas sejam considerados como sensíveis, o que os isentaria de um corte profundo de tarifas. Para o Brasil, por exemplo, essa taxa de produtos especiais deveria ser bem menor. Os Estados Unidos também insistem na abertura da China e Índia para suas exportações agrícolas e como uma das condições para reduzirem seus subsídios agrícolas. Mas Pequim e Nova Délhi rejeitam qualquer medida na OMC que signifique minar a habilidade de países em desenvolvimento de garantir segurança alimentar e desenvolvimento rural. Resposta O comunicado emitido pelos dois governos foi considerado em Genebra como uma resposta às críticas que Índia e China vem recebendo por parte dos americanos. A Casa Branca alerta que um fracasso na Rodada seria culpa desses países emergentes por não aceitarem a abertura de seus mercados. Mas a China e Índia se recusam a aceitar a responsabilidade e apontam os americanos e europeus como sendo os culpados. "Eles (os países ricos) precisam estar prontos para implementar medidas que removam as distorções e abram significativamente seus mercados", afirma o comunicado. "As atuais posições não são bases adequadas para que haja um sucesso na negociação. Eles precisam melhorar suas ofertas em subsídios e estar preparado para considerar a dimensão do desenvolvimento nas negociações", diz.