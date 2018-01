China e Irã podem assinar acordo petrolífero O presidente da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento chinês, Ma Kai - principal responsável pelo planejamento econômico do país - viajará em março ao Irã para tentar assinar um acordo para a exploração conjunta de jazidas petrolíferas de Jadavaran, no sul do país, informou hoje a revista econômica chinesa Caijing. O acordo poderia ser um dos maiores contratos em questão de energia assinados pela república islâmica, que enfrenta possíveis sanções econômicas por parte da Organização das Nações Unidas (ONU) devido a suas ambições nucleares. O contrato, que pode movimentar cerca de US$ 100 bilhões, ajudaria a colocar em prática o memorando de entendimento assinado pelos dois países em outubro de 2004. Nele, havia a proposta de Pequim comprar do Irã 250 milhões de toneladas anuais de gás natural liquidificado, nos próximos 25 anos, em troca dos direitos de exploração de Jadavaran. A jazida tem reservas confirmadas de 3 bilhões de barris de petróleo e capacidade de produzir 300.000 barris diários, o equivalente ao volume de petróleo que a China importa atualmente do país. Porcentagens O Caijing aponta que se o acordo for confirmado, a gigante petrolífera chinesa Sinopec controlaria 51% dos investimentos na jazida, enquanto 29% seria da indiana ONGC. A Companhia Nacional de Petróleo Iraniano (NIOC) controlaria 20%, embora aparentemente a Royal Dutch/Shell também esteja interessada nessa participação. Sanções econômicas Segundo os analistas, o Irã, que costuma demorar anos para materializar acordos energéticos com empresas estrangeiras, agora, no entanto, está acelerando as negociações antes que haja eventuais sanções econômicas, por causa de seu programa nuclear. A China é um dos poucos países que se opõem a estas sanções, como já deixou claro na ONU - onde seu direito a veto poderia impedi-las - e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O Irã é o segundo país em reservas de petróleo. Neste ano, a China, que é o segundo maior consumidor e importador de petróleo do planeta, poderia se confirmar como quarta maior economia mundial.