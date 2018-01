China é o terceiro maior produtor de veículos do mundo A China tornou-se a terceira fabricante mundial de veículos, atrás dos Estados Unidos e do Japão. De acordo com os dados divulgados pelo vice-presidente da China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), Jiang Lei, a indústria automobilística chinesa superou o poderoso setor automotivo da Alemanha ao produzir sete milhões de unidades em 2006. "Nossa produção se expandiu em linha com as vendas no mercado doméstico", anunciou o executivo. O desempenho do mercado automotivo nacional - o terceiro do planeta, atrás dos Estados Unidos e do Japão - surpreendeu positivamente a CAAM. "Não esperávamos este avanço", frisou Jiang, antes de projetar um aumento de 15% na produção e nas vendas do segmento para 2007. "O mercado doméstico deverá absorver mais de oito milhões de unidades", declarou o dirigente. O clima de otimismo em torno do futuro do setor automotivo chinês contagiou até o sempre comedido diretor do Departamento do Centro de Informações do Estado, Xu Changming. "O setor está se preparando para entrar numa nova era na China. Tudo indica que as vendas atingirão o seu pico entre 2008 e 2009", afirmou à Rádio Internacional da China (CRI, na sigla em inglês). Na opinião de Changming, a elevação do poder aquisitivo da população urbana, o gradual processo de consolidação do segmento e a padronização dos impostos sobre os veículos determinarão a expansão sustentável das vendas até 2016. "O mercado doméstico continuará crescendo rapidamente", disse o diretor.