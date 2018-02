China eleva compulsório pela nona vez em 13 meses O banco central da China elevou nesta segunda-feira o depósito compulsório dos bancos, pela nona vez nos últimos 13 meses, em mais uma medida para tentar manter sob controle a quarta maior economia do mundo. A alta de 0,5 ponto percentual no depósito compulsório entrará em vigência em 15 de agosto. Isso eleva a taxa para 12 por cento. Muitos economistas não se disseram surpreendidos pelo movimento, apesar de não ser habitual o BC anunciar medidas como essa em uma segunda-feira. A medida segue um aumento de juros feito pelo BC em 20 de julho. O BC afirmou que o movimento desta manhã visa "fortalecer a administração da liquidez no sistema bancário e controlar o crescimento excessivo da oferta de dinheiro e crédito". "Esse aumento ajuda a lidar com a liquidez, mas eu os vejo (governo) mais administrando os sintomas que a causa, que tem mais a ver com os elevados superávits comerciais e com os altos fluxos de capital", disse Rob Subbaraman, economista do Lehman Brothers.