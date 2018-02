China eleva depósito compulsório para recorde de 15% A China elevou nesta quarta-feira o depósito compulsório de bancos pela 11a vez desde o início de 2007. A alta de 0,5 ponto percentual entrará em vigência a partir de 25 de janeiro, informou o banco central do país. O movimento coloca o depósito compulsório no patamar recorde de 15 por cento. O BC disse que o aumento visa a desacelerar o crescimento do crédito. (Por Jason Subler e Eadie Chen)