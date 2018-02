China eleva juro pela 5a vez em 15 meses para frear economia A China elevou a taxa de juros nesta sexta-feira, na mais recente de uma série de medidas de aperto monetário para conter a inflação e evitar que a quarta maior economia do mundo cresça demais. O aumento foi anunciado um dia após o governo informar que o crescimento anual acelerou para 11,9 por cento no segundo trimestre, o ritmo mais forte em 11 anos e meio, ante 11,1 por cento no primeiro trimestre. O banco central chinês determinou uma elevação de 0,27 ponto percentual nas taxas de referência dos bancos comerciais. Isso leva a taxa de depósito de um ano para 3,33 por cento e a taxa de empréstimo para 6,84 por cento. Economistas não se mostraram surpresos com a medida, que começa a valer no sábado. "Está bem em linha com o que o mercado antecipava", afirmou Kamal Sharma, estrategista de câmbio do Bank of America, em Londres.