China elevará incentivo tributário para exportação A China informou hoje que irá elevar os incentivos tributários para mais de 25% dos itens de exportação, a partir de 1º de dezembro. Segundo informação no site do governo, as restituições de impostos irão envolver 3.770 itens de exportação, ou 27,9% de todos os produtos embarcados pela China. O anúncio foi feito um dia após a China publicar os dados de comércio de outubro, que mostraram desaceleração no crescimento das exportações para 19,2%, de uma alta de 21,5% em setembro. As informações são da Dow Jones.