China espera obter PIB de US$ 4 trilhões em 2020 O Produto Interno Bruto da China pode chegar aos US$ 4 trilhões até 2020, afirmou nesta terça-feira o vice-presidente do Comitê Estatal de Desenvolvimento e Reformas da China, Peng Sen. "O PIB per capita será, neste caso, de US$ 3 mil", disse, durante o X Fórum Econômico Mundial de São Petersburgo, segundo a agência russa Interfax. Graças à decolagem econômica, "nos próximos 15 anos, a China centrará seus esforços na construção de uma sociedade de prosperidade média", especificou o representante do governo chinês. Participam dos trabalhos do X Fórum Econômico de São Petersburgo mais de 3 mil representantes dos Governos e de empresas privadas de 51 países, assim como de organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI).