China facilita importação de soja brasileira O Brasil não mais terá de apresentar certificação oficial sobre as características genéticas da soja exportada para a China. O diretor do Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal do Ministério da Agricultura, Odilson Ribeiro, informou nesta segunda-feira que o governo chinês resolveu adiar para 20 de dezembro a implementação das regras que exigiam certificação de segurança para que este tipo de produto pudesse entrar naquele país. O Brasil deveria informar se o produto é convencional ou geneticamente modificado. Ribeiro chefiou a missão técnica que foi a Pequim negociar a reabertura de mercado para a soja brasileira. A missão embarcou no dia 30 de março e retornou na sexta-feira. Além de aumentar o prazo, o governo chinês também informou que, se for encontrada alguma contaminação na soja exportada por uma variedade geneticamente modificada, não haverá problemas, desde que esta seja procedente da soja resistente ao herbicida "roundup reed", produzia pela empresa americana Monsanto. O diretor diz que os embarques de soja para a China, que se encontravam paralisados desde o dia 21 de março, devido à exigência de certificação para transgênicos, deverão ser normalizados a partir da semana que vem. Enquanto a China amplia o prazo para a apresentação de certificação, disse Ribeiro, o Ministério da Agricultura tratará de analisar a implementação de regras para a certificação de produtos cultivados no Brasil de forma convencional. A intenção é de discutir o assunto com a cadeia produtiva da soja já no mês que vem. Segundo ele, a exemplo do sistema aplicado sobre os produtos orgânicos, a certificação deverá ser fornecida por empresas certificadoras que serão habilitadas pelo Ministério da Agricultura. "A idéia é ter, no futuro, a certificação para os três tipos de produtos - orgânico, convencional e transgênico", afirma. Até dezembro, o governo também acredita que deverá ocorrer uma definição da Justiça Federal sobre o futuro do cultivo de transgênicos no País. Ribeiro reconhece que a regulamentação, com a respectiva certificação para esses cultivos, é complexa. "Os maiores problemas estarão localizados na área de logística, como armazenagem e transporte", observa. Mas, segundo ele, gradativamente as dificuldades serão resolvidas.