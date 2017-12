China injeta capital em bancos para ajudar a sustentar economia

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) injetou capital adicional em dois bancos com influência nas políticas de Pequim de forma a ajudá-los a contribuir para a sustentação da economia do país, que vem mostrando sinais de enfraquecimento, segundo a revista de negócios local Caixin.

O PBoC, informa a publicação, injetou US$ 48 bilhões no Banco de Desenvolvimento da China e outros US$ 45 bilhões no Banco de Exportações e Importações da China (China Exim). Além disso, o Ministério de Finanças injetou 100 bilhões de yuans (US$ 16 bilhões) no Banco de Desenvolvimento Agrícola da China, de acordo com a reportagem.

A iniciativa veio após o Conselho Estatal da China, ou gabinete do país, ter declarado, em abril, que a base de capital dos três bancos precisava ser recomposta, como parte de uma estratégia para reformar as três instituições estatais. Fonte: Dow Jones Newswires.