China faz prisões na Rio Tinto

A mineradora anglo-australiana Rio Tinto informou ontem que quatro funcionários de seu escritório em Xangai, na China, foram detidos no final de semana por terem questionado as autoridades chinesas. De acordo com o jornal australiano Sydney Morning Herald, os funcionários trabalham na equipe de vendas de minério da companhia. "As razões dessas ações não estão claras. A Rio Tinto pretende cooperar totalmente com quaisquer investigações que as autoridades chinesas possam querer conduzir e procurou esclarecimentos sobre o que ocorreu", disse a empresa, por meio de um comunicado. A detenção dos funcionários veio em um momento de relações tensas entre a Rio Tinto e o governo chinês. Em primeiro lugar, há a questão das negociações em torno do reajuste do preço do minério de ferro vendido para as siderúrgicas chinesas. A China vem exigindo um corte de até 40% em relação aos contratos fechados no ano passado, enquanto as grandes mineradoras, entre elas a Rio Tinto, não querem um corte maior que 33%. Recentemente, a Rio Tinto também rejeitou um aporte de US$ 19,5 bilhões da estatal do alumínio chinesa Chinalco. Com o investimento, a Chinalco elevaria sua participação na Rio Tinto de 9% para 18%. O acordo havia sido acertado em fevereiro, mas a mineradora voltou atrás no mês passado. Um porta-voz da Rio Tinto disse que a mineradora não conseguiu fazer contato com os empregados desde a prisão deles, no sábado. "A Rio Tinto está preocupada com o bem-estar dos funcionários e está fazendo todo o possível para ajudá-los e dar a apoio a suas famílias", disse a companhia. A Rio Tinto não divulgou os nomes nem as nacionalidades dos empregados. De acordo com o jornal, um deles tem passaporte australiano e os outros três, passaporte chinês. Citando um porta-voz do Departamento de Assuntos e Comércio Estrangeiros, o jornal informou que o governo da Austrália está tentando obter "acesso consular urgente" para o australiano.