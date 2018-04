China formaliza regras para limitar investimento fora do país

A China formalizou medidas existentes para limitar investimentos fora do país, como parte de uma estratégia para combater a persistente tendência de saídas de capital.

Em diretrizes publicadas hoje em sua principal página na internet, o governo informou que deverá restringir investimentos externos nos setores imobiliário, hoteleiro, cinematográfico, de entretenimento e também em equipes esportivas.

Autoridades chinesas vêm alertando sobre os crescentes riscos desse tipo de investimento ao longo do último ano, mas é a primeira vez que o Conselho Estatal - o gabinete chinês - publica diretrizes de maneira oficial.

Pequim também restringirá o estabelecimento de fundos de investimentos em ações ou de plataformas de investimentos que não tenham ligação com projetos específicos, segundo medidas que foram elaboradas em conjunto com ministérios e com o banco central chinês (PBoC).

Além disso, o governo chinês vai ampliar a fiscalização de projetos de investimento que não atendam exigências tecnológicas, ambientais e de segurança dos países de destino, de acordo com as diretrizes.

Entre janeiro e julho, os investimentos externos da China - desconsiderando-se o setor financeiro - diminuíram 44,3% ante o mesmo período do ano passado.