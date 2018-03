China garante a Lula que receberá missão amigavelmente O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu mensagem do presidente da República Popular da China, Hu Jintao, garantindo que o governo chinês receberá amigavelmente a missão de técnicos brasileiros que embarcou para aquele país, com o objetivo de realizar negociações para resolver os problemas relacionados ao comércio da soja entre os dois países. O porta-voz da Presidência da República, André Singer, informou que o gesto do presidente chinês realça o relacionamento bilateral entre os dois países, e que o governo brasileiro dará ao tema um tratamento técnico adequado, para que o problema seja resolvido o mais breve possível. Singer relatou que na mensagem, o presidente Hu Jintao expressa o seu desejo e crença de que por meio "de consultas amigáveis entre as entidades competentes dos dois países, a questão do comércio da soja possa ser solucionada apropriadamente, de forma a continuarem a enriquecer o desenvolvimento da cooperação amistosa entre os dois países". As informações são da Agência Brasil.