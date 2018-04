China impõe tarifas retaliatórias sobre aço A Administração Geral Aduaneira da China impôs tarifas retaliatórias sobre as importações de fio-máquina (wire rod) e chapas de aço laminadas a quente de 15% e 26%, respectivamente, após esses produtos excederem suas quotas. A administração também aplicou tarifas retaliatórias sobre as importações de chapas de zinco galvanizadas e de laminados a frio de 23% e 18% respectivamente, segundo comunicado. A China impôs um novo regime de tarifas em 24 de maio em retaliação à decisão dos EUA adotada em março de sobretaxar as importações de aço. O regime de tarifas retaliatórias impõe tarifas de 7% a 26% sobre produtos de aço, uma vez excedida a quantidade designada durante um período de 180 dias. A China uniu-se a outras produtoras de aço junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), em protesto contra as tarifas de até 30% decididas pelo governo norte-americano. A China também pede compensação por parte dos EUA por danos à indústria siderúrgica do país e ameaçou tarifas de retaliação de 24% sobre as exportações dos EUA de papel, óleo de grãos e compressores elétricos.