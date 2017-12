China, Índia, Rússia terão maior alta do total de milionários China, Índia e Rússia são os países do mundo que registrarão nos próximos anos o maior crescimento do número de milionários, que superará o ritmo da Alemanha. Segundo um estudo da assessoria de empresas Boston Consulting Group (BCG), que será publicado amanhã na revista WirtschaftsWoche, o número de milionários no final de 2004 na China chegava a quase 170 mil famílias, enquanto na Índia era de 60 mil e na Rússia de 50 mil. Tais números ficaram longe das 350 mil famílias na Alemanha, cujo patrimônio com dinheiro superou o valor de US$ 1 milhão. O Boston Consulting Group considera que o ritmo de crescimento de China, Índia e Rússia superará o da Alemanha. Nos próximos cinco anos, o patrimônio dos milionários alemães subirá uma média anual de 8,3%, enquanto o dos russos aumentará 15%, o dos chineses, 14%, e o dos indianos, 11%, segundo previsões do estudo.