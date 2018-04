China inicia 1a disputa sobre restrições da UE a importações

Mas a Comissão Europeia informou que suas taxas de até 85 por cento estão completamente em linha com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e foram impostas a produtos chineses precificados de maneira injusta e que prejudicam comércio europeu.

A disputa na OMC é a primeira levantada pela China contra a União Europeia, que Pequim classifica como um dos mais frequentes praticantes de medidas anti-dumping contra o país asiático. A China já iniciou duas disputas no organismo regulador do comércio global contra os Estados Unidos.

De acordo com as regras da OMC, para um país impor taxas anti-dumping ele deve provar que sua indústria doméstica está sendo prejudicada por importações baratas.

Um comunicado informou que a China buscou a União Europeia sob o procedimento de solução de controvérsias da OMC, primeiro estágio de um embate comercial e que dura geralmente 60 dias. Se não houver acordo, a questão vai para o julgamento da OMC.