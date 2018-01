China investirá US$ 127 bilhões em novos combustíveis A China vai investir US$ 127 bilhões em vários projetos para produzir combustíveis alternativos a partir do carbono, e reduzir assim sua dependência do petróleo importado, anunciaram nesta sexta-feira fontes oficiais. Segundo a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, principal órgão de planejamento, a produção de carvão liquefeito, dimetil éter, olefinas e metanol servirá também para controlar a indústria química, caracterizada pelo excesso de produção, informa hoje o "Diário do Povo". No total serão construídos sete pólos industriais para produzir os combustíveis "em grande escala". Uma delas ficará no curso inferior do Rio Amarelo, onde a poluição afeta mais de 66% de suas águas. A região autônoma uigur de Xinjiang (noroeste), principal fornecedora de gás e petróleo do país, produzirá 10 milhões de toneladas de carvão liquefeito, enquanto a da Mongólia Interior (nordeste) dará 10 milhões de toneladas de metanol. O metanol será transportado através de um novo duto até a província vizinha de Liaoning, antiga base industrial do país que o atual plano pretende revitalizar.