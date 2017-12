China já investe US$ 35 bilhões em todo o mundo Depois de ter sido um dos países emergentes que mais recebeu investimentos externos nos últimos anos, a China começa a reverter a direção do fluxo de capital e dá sinais de que quer ser um importante investidor em várias regiões do mundo. Segundo um relatório publicado hoje pela Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad), os chineses já contam com US$ 35 bilhões em investimentos acumulados em sete mil projetos pelo mundo, com o Brasil aparecendo como o 12º maior destino desse capital. Há cinco anos, os investimentos diretos acumulados da China no exterior não chegavam a US$ 20 bilhões. As informações do relatório mostram que o capital chinês acumulado no Brasil nos últimos 20 anos chega a US$ 119,7 milhões em 67 projetos. Apenas em 2002, oito projetos foram iniciados pelo país em território brasileiro. Durante o ano de 1999, apenas um investimento havia sido feitos pela China no Brasil. Os investimentos chineses no Brasil já são superiores aos aplicados no Japão, Indonésia ou Alemanha. O maior beneficiado pelos investimentos chineses é Hong Kong, que acumula US$ 4 bilhões. Em segundo lugar vem os Estados Unidos, com US$ 800 milhões. Segundo a ONU, dois motivos estão levando o governo de Pequim a incentivar que suas empresas atuem no exterior. O primeiro se refere ao acesso aos mercados internacionais. Os empresários chineses são um dos mais afetados por barreiras comerciais no mundo e o investimento direto acaba sendo uma forma de evitar as barreiras comerciais para que os produtos chineses possam ser competitivos. Outro motivo do aumento dos investimentos é a busca da China por matérias primas e recursos naturais. Um exemplo disso é negociação que está sendo conduzida pelos chineses com a empresa Vale do Rio Doce para construção de uma siderúrgica no Brasil avaliada em US$ 8 bilhões.