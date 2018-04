China lança plano para consolidar setor siderúrgico

A China permitirá que o Baosteel Group, o Anshan-Benxi Steel Group e o Wuhan Iron & Steel Group tenham papel importante na consolidação da indústria siderúrgica segundo o plano de estímulo para o setor, afirmou o jornal Shanghai Securities News. Com o objetivo de sustentar o crescimento da indústria siderúrgica do país, o governo chinês quer promover maior consolidação das companhias do setor, afirmou o jornal, citando o plano. A China pretende alcançar uma produção de 460 milhões de toneladas de aço este ano.