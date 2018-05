China lidera ranking dos 1.000 maiores bancos do mundo Pela primeira vez, uma instituição financeira chinesa lidera o ranking dos 1.000 maiores bancos do mundo, segundo o relatório anual da revista britânica The Banker. O Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) saiu do terceiro lugar para a primeira colocação em 2013, trocando de posto com o Bank of America. O JPMorgan permaneceu na segunda posição.