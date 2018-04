China mantém negociação apenas com a Vale, diz jornal

A reportagem não chegou a dizer que a Rio Tinto e BHP abandonaram as conversas e observou que todos os lados envolvidos nas negociações continuam a sustentar publicamente que as negociações ainda estão em curso. A China negocia separadamente com cada mineradora. Contudo, o jornal aparentemente colocou a Vale à frente na busca de uma resolução, se houver, para as conversações. A Vale havia dito no início deste ano que deixaria as mineradoras anglo-australianas definirem os preços dos contratos em primeiro lugar, antes de buscar seu próprio acordo de preço com os chineses.

Rio Tinto

A Rio Tinto retirou da China toda sua equipe de estrangeiros envolvida no trabalho de pesquisa sobre o minério de ferro e a indústria do aço, informou a edição de hoje do jornal Australian Financial Review. A companhia não quis comentar a reportagem.

O executivo da Rio Tinto Stern Hu, um australiano, está detido na China desde 5 de julho com três colegas chineses, sob a acusação de que eles se envolveram em suborno para obter segredos de Estado relacionados às negociações do preço do minério de ferro. A mineradora disse não ter conhecimento de nenhuma evidência que possa sustentar as denúncias contra seus empregados. As informações são da Dow Jones.