China manterá política macroeconômica, diz presidente A China vai manter as políticas macroeconômicas atuais em 2010, afirmou o presidente, Hu Jintao, em uma mensagem de Véspera de Ano Novo transmitida pela rádio estatal. Segundo ele, a China vai continuar com sua política fiscal ativa e a política monetária moderadamente afrouxada no próximo ano.