China mantéra política macroeconômica em 2010

A China vai manter as políticas macroeconômicas atuais em 2010, afirmou o presidente, Hu Jintao, em uma mensagem de Véspera de Ano Novo transmitida pela rádio estatal. Segundo ele, a China vai continuar com sua política fiscal ativa e a política monetária moderadamente afrouxada no próximo ano.

Hu disse que 2009 foi um ano importante na história chinesa. A China fez da manutenção do crescimento econômico a principal prioridade e teve sucesso em assegurar o crescimento e a estabilidade social geral este ano, afirmou ele.

A China vai continuar participando das negociações internacionais de mudanças climáticas em 2010, acrescentou Hu. As informações são da Dow Jones.