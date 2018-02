China manterá políticas pró-crescimento, dizem autoridades

Guo Qingping, diretor-assistente do banco central, disse em um fórum financeiro que o BC manterá sua política monetária "apropriadamente afrouxada" e assegurará uma quantia apropriada de liquidez no sistema bancário.

Chen Dongqi, um pesquisador sênior do governo, afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) vai crescer 10,5 por cento no ano que vem, graças em grande parte à recuperação das exportações.

As exportações devem subir 10 por cento em 2010, afirmou Chen, vice-diretor do instituto macroeconômico da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, acrescentando que a inflação deve acelerar no ano que vem, mas ficar abaixo de 3 por cento.

Yao Jingyuan, economista-chefe da Agência Nacional de Estatísticas, afirmou em um evento que a China precisa manter "a consistência e a estabilidade" das políticas macroeconômicas, pelo menos por enquanto.