China Min Metals investirá US$ 2 bilhões no Brasil O gerente geral da empresa China Min Metals Group, Jiao Jian anunciou hoje durante seminário sobre economia brasileira que ocorre na sede das Nações Unidas, que sua empresa vai investir US$ 2 bilhões na produção de cobre e alumínio no Brasil ainda neste ano. Como ele fez o anuncio na conferência, posteriormente não deu mais detalhes sobre o investimento. O Ministro do Desenvolvimento Econômico, Luiz Fernando Furlan disse que ficou satisfeito com o seminário e previu que o evento poderá resultar em US$ 10 bilhões em investimentos diretos para o Brasil.