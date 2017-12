China muda cálculo do PIB para seguir padrões globais

O Escritório Nacional de Estatísticas da China informou nesta quarta-feira, 9, que irá mudar a forma como calcula o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral do país, com o objetivo de aprimorar a precisão dos dados e deixá-los em linha com os padrões globais.

A partir do terceiro trimestre, o PIB chinês será medido com base na atividade econômica do período de três meses, segundo o NBS, como é conhecido o escritório pela sigla em inglês. Anteriormente, o PIB trimestral era estimado a partir de dados acumulados e não se baseava na atividade econômica de um dado período de três meses.

O NBS explicou que a nova metodologia está em conformidade com as regras adotadas por grandes economias desenvolvidas e prepara o terreno para a China adotar o Padrão Especial de Disseminação de Dados (PEDD), do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A mudança na metodologia veio após o NBS revisar para baixo o crescimento da China em 2014, de 7,4% para 7,3%.

A publicação dos dados do PIB chinês do terceiro trimestre está prevista para 19 de outubro. (Com informações da Dow Jones Newswires).