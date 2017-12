China não sabe se participará do encontro do G-7 A China ainda não decidiu se irá participar como observador da reunião de ministros de Finanças do G-7, marcada para o próximo mês, em Washington DC, disse o ministro de Finanças chinês, Jin Renqing. Provavelmente, a China não está muito entusiasmada com a idéia devido à crescente especulação de que o encontro deverá ser usado por Washington para persuadir Pequim a mudar seu regime cambial para um mais flexível.