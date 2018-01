China passa EUA na exportação de tecnologia de informação A China superou os Estados Unidos como principal exportador mundial de bens de tecnologias da informação e de comunicação (TIC), como telefones celulares, computadores portáteis e câmeras fotográficas digitais, informou hoje a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). A China exportou US$ 180 bilhões em 2004, contra US$ 149 bilhões dos EUA. Os dois países trocaram as posições em relação a 2003, quando os EUA foram o principal exportador destes produtos (US$ 137 bilhões), na frente da China (US$ 123 bilhões). "Os dados revelam uma intensificação das trocas comerciais entre a China e outros países da Ásia, enquanto houve um retrocesso das importações procedentes da União Européia (UE) e dos EUA", indicou a OCDE. A organização afirma que a China, que tradicionalmente importava componentes eletrônicos da UE e dos EUA para a fabricação de computadores portáteis, agora compra estes componentes de outros países asiáticos, como Japão (18% das importações chinesas), Taiwan (16%), Coréia do Sul (13%) e Malásia (8%). A China também foi o principal exportador de produtos de tecnologias da informação e de comunicação aos EUA, com 27% do total em 2004, contra 10% registrado em 2000.