China pede à OMC que monitore pacotes A China quer que a Organização Mundial do Comércio (OMC) monitore os pacotes de socorro de países ricos às suas indústrias.Ontem, o ministro do Comércio da China, Chen Deming, disse que não há uma coordenação sobre os pacotes e defendeu que haja um maior controle sobre eles, já que os incentivos poderiam causar distorções no mercado internacional e prejudicar os países emergentes. O Brasil também se queixa do impacto dos pacotes.