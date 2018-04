China pede painel sobre tarifa americana ao aço A China solicitou à Organização Mundial do Comércio (OMC) a criação de um painel de solução de controvérsias sobre as tarifas do aço impostas pelos EUA, disse a agência de notícias Kyodo News. A China é o quarto poder econômico a requisitar a medida. Os outros três são a União Européia, o Japão e a Coréia do Sul. Oito países e regiões apresentaram reclamações junto à OMC a respeito da medida adotada pelo governo norte-americano, gerando a especulação de que o OMC poderá criar um painel mais abrangente para investigar a disputa do aço, informou a agência Kyodo News.