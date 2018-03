China pede que bancos aumentem reservas de capital

No final do ano passado, a CBRC elevou de 8% para 10% a taxa de adequação do capital de todos os bancos. Na semana passada, o órgão emitiu uma advertência aos bancos para que cumpram as exigências de capital, sob pena de sofrerem sanções. A Comissão disse que os bancos que não cumprirem as exigências até o fim do ano poderão ser punidos com limites ao acesso ao mercado, aos investimentos no exterior e à abertura de novas agências. As informações são da Dow Jones.