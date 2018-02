China planeja meta de crescimento em 2015 'em torno de 7%'

A corte na estimativa vem no momento em que autoridades tentam gerenciar a desaceleração do crescimento e a criação de empregos, buscando reformas para tornar a economia mais direcionada pela forças do mercado. Li Daokui, economista e ex-membro acadêmico do Comitê de Política Monetária do PBoC (o banco central chinês), considerou "razoável" a redução da meta, que foi de 7,5% em 2014.

A meta de crescimento foi endossada pelos principais líderes do partido na Conferência Econômica Central, realizada a portas fechadas em dezembro, disseram à Reuters várias pessoas com conhecimento do resultado. A meta, que está em linha com as expectativas do mercado, não havia sido relatada anteriormente. (Com informações da Reuters e da Agência Estado).