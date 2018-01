China pode apelar contra EUA na OMC O governo da China disse que se opõe firmemente à decisão dos EUA de impor limites as importações de produtos têxteis e de vestuário chineses e que considera entrar com apelação na Organização Mundial do Comércio (OMC). Autoridades chinesas cancelaram visita aos EUA para encontro com produtores de soja. "O governo chinês lamenta profundamente e se opõe firmemente à esta decisão", disse o Ministério do Comércio em seu site na internet.