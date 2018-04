China pode se tornar a número um em carros

A brutal queda na venda de carros nos Estados Unidos poderá levar a China ao posto de maior mercado automobilístico do mundo em 2009. O antigo reino das bicicletas tirou o segundo lugar do Japão em 2006 e, no ano passado, registrou vendas de 9,4 milhões de unidades. O mercado americano encolheu 37% em janeiro e atingiu um volume de vendas anualizado de 9,6 milhões. A previsão de analistas é que os Estados Unidos fechem o ano com vendas de 9,8 milhões, abaixo dos 9,96 milhões que a China deverá atingir se o mercado automobilístico crescer os 6% esperados pela consultora CSM Worldwide. As estatísticas de vendas do país asiático em janeiro ainda não foram divulgadas, mas elas certamente ficaram acima das 656,9 mil unidades negociadas no mesmo mês nos EUA. A venda de automóveis na China aumentou 6,7% no ano passado, o menor patamar em 10 anos. Em meados de janeiro, o governo anunciou um plano de estímulo ao setor, na tentativa de elevar o volume de negócios. O imposto incidente sobre a venda de veículos com motores menores que 1.6 foi reduzida de 10% para 5%. Além disso, o governo liberou subsídios de US$ 731,45 milhões para os camponeses substituírem seus veículos de três rodas por pequenos tratores e caminhões. Os veículos comerciais respondem por cerca de 40% da indústria automobilística da China. Segundo a consultora J.D. Power, os carros de passageiros representaram 5,3 milhões das unidades vendidas no ano passado. A projeção da empresa é que em 2012 esse número será de 10 milhões. Outra característica do mercado chinês é o baixíssimo uso de crédito na compra de veículos. Na estimativa de Michael Dunne, diretor da J.D. Power Asia Pacific, apenas 10% das vendas de carros realizadas na China são financiadas. Os restantes 90% são pagos em dinheiro vivo, normalmente levado em enormes malas pelo comprador. Na medida em que o crédito se popularize, as compras tendem a se acelerar, afirma Dunne. Todas as grandes montadoras de veículos do mundo estão presentes na China, em associações com fabricantes locais controladas pelas províncias. Além disso, há as fábricas de capital exclusivamente chinês, como Great Wall, Chery e Geely, cada vez mais agressivas na disputa de espaço no mercado automobilístico que cresce mais rapidamente em todo o mundo. Dunne estima que cerca de 60 marcas estão presentes hoje na China, o que faz do país um dos mercados mais competitivos do planeta. O resultado é a queda nos preços, outro fator que pode segurar as vendas. Além de ampliar o número de unidades vendidas internamente, a China também tem aumentado suas exportações. No ano passado, o país vendeu ao exterior cerca de 220 mil veículos, mais que o dobro dos 100 mil embarcados no ano anterior. A dimensão do aumento do mercado automobilístico nos últimos quatro anos é dada pela comparação com 2005. Os 9,4 milhões de unidades vendidas em 2008 representam uma alta de 63% em relação aos 5,76 milhões daquele ano.