China pode tirar liderança dos EUA em veículos em 2009 A China ameaça tirar a liderança global dos EUA em venda de veículos novos, depois de ter comercializado mais de 6 milhões de carros e caminhões no primeiro semestre do ano, num momento em que o líder tradicional luta com declínios históricos no setor. As vendas de veículos na China cresceram 36,5% em junho sobre igual mês do ano passado, quarto mês consecutivo em que mais de 1,1 milhão de unidades são vendidas, segundo dados da Associação de Fabricantes de Veículos da China. As vendas no mês atingiram 1,14 milhão, elevando o total de unidades vendidas no primeiro semestre a 6,09 milhões de veículos, um aumento de 17,7% sobre o mesmo período do ano passado, em parte graças a generosos estímulos do governo, incluindo incentivos fiscais e subsídios.