China poderá adotar regime mais flexível de câmbio Um alto funcionário do governo da China disse que o governo deverá adotar um regime de câmbio mais flexível, seguindo uma recomendação do FMI. A vice-diretora-geral da Administração Estatal de Câmbio da China, Hu Xiaolian, descreveu, durante conferência da Asia Society, em Nova York, algumas estratégias possíveis para o fortalecimento da conversibilidade da conta de capitais, entre elas a adoção de ajustes de políticas para "refletir um mundo em mudança". Ela sugeriu o relaxamento das restrições existentes a investimentos chineses no exterior, de modo a equilibrar os fluxos de capital para dentro e para fora do país. Para Hu, o desenvolvimento dos mercados domésticos de capital e a abertura dos mercados chineses ao investimento estrangeiro deverão ser "um marco" na via da adoção da conversibilidade da moeda. Ela advertiu que um regime de câmbio mais flexível poderá provocar uma desvalorização do yuan, com consequente impacto negativo na confiança doméstica, ou a uma valorização da moeda, que prejudicaria as exportações chinesas e resultaria em mais deflação. No final de novembro, as reservas internacionais da China somavam US$ 274,6 bilhões, com um crescimento de US$ 62,4 bilhões em relação ao fim de 2001.