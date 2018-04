China prende executivo da Rio Tinto por 'espionagem'

A China prendeu, sob suspeita de espionagem e de roubar segredos de Estado, um alto executivo do grupo de mineração Rio Tinto.

Stern Hu e outros três executivos do grupo foram presos na cidade de Xangai no domingo. A detenção foi comunicada nesta quarta-feira pelo ministro do Exterior da Austrália, Stephen Smith.

Segundo o ministro, não há evidência de que a detenção de Hu tenha relação com o papel dele em negociações comerciais entre a Rio Tinto e o governo chinês.

Há um mês, a mineradora anglo-australiana voltou atrás em um acordo que permitiria à estatal chinesa Chinalco controlar até 18% do grupo.

Além disso, a companhia e o governo chinês atravessam um período de tensão, por causa das negociações de preço de compra de minério de ferro.

Em um comunicado, a Rio Tinto se disse "surpresa" com as prisões e que sua maior "preocupação" é com as famílias dos executivos envolvidos.

Um porta-voz da empresa na Grã-Bretanha disse à BBC Brasil que o grupo vai "cooperar" com as investigações, mas que não "está a par de nenhuma evidência" que suporte as alegações.

